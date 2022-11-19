В ближайшую зиму в Германии возможны краткосрочные отключения электричества, заявил глава немецкого Федерального управления гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях (BBK) Ральф Тислер в интервью газете Welt am Sonntag.

«Есть основания полагать, что зимой будут отключения электроэнергии. Под этим я подразумеваю региональное и ограниченное по времени нарушение электроснабжения», — сказал он.

Тислер полагает, что они будут связаны не только с нехваткой электроэнергии, но и с «целенаправленным периодическим отключением сетей операторами» в целях предотвращения угрозы общему энергоснабжению страны. При этом он отметил, что ожидаются именно краткосрочные, а не «длительные и масштабные» отключения.

Он также добавил, отвечая на вопрос о возможных кризисных ситуациях, что хранит в доме «прежде всего воду, несколько ящиков и консервы».

«Будьте готовы к возможным кризисам, не думайте, что все всегда будет легко доступно», — пояснил он.

По его словам, последние несколько лет показали, что необходимо быть готовыми к неожиданным критическим ситуациям. В ближайшие годы Тислер ожидает стихийные бедствия, вызванные изменением климата. «Я также считаю, что Германия должна развивать гражданскую оборону», — отметил Тислер.