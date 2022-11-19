Уже в начале зимы ВСУ могут вернуть временно захваченный Россией Крым. Война между Украиной и Россией, возможно, завершится к концу весны. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью Sky News.

Гаврилов отметил, что ВСУ вернут контроль над Крымом предположительно до конца декабря.

Комментируя перспективы мирных переговоров с Кремлем, замглавы Минобороны заявил, что они состоятся исключительно после того, как Россия полностью покинет территорию Украины, в том числе территорию Крыма и части востока страны.

«Внутри общества в Украине есть решение, что мы идем до конца. Неважно, какой сценарий лежит на столе. Люди заплатили много крови, много усилий за то, чего мы уже достигли, и все знают, что любая задержка или заморожен конфликт — это лишь продолжение этой войны против существования Украины как нации», — заявил Гаврилов.