На днях госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Из официальных сообщений стало известно, что госсекретарь, помимо ряда других протокольных формулировок, призвал Пашиняна продолжать прогресс в содействии мирному процессу для достижения конкретных результатов. Об этом пишет ереванская «Паст».

«На самом деле вопрос имеет более глубокий подтекст. В частности, как передает наш дипломатический источник, Блинкен говорил с Пашиняном довольно жестким тоном, что имеет геополитические причины. Как сообщил нас источник в МИД Армении, американская сторона серьезно обеспокоена месседжами, которые звучат в армянской политической сфере в связи с российскими предложениями по нормализации отношений.

Дело в том, что власти РА неоднократно публично заявляли, что выступают за российские предложения (передача урегулирования Карабахского вопроса будущим поколениям, продление сроков пребывания российских миротворцев и т.д.).

В соответствии с этим, американская сторона серьезно обеспокоена тем, что «российский вариант» в отличие от «вашингтонского» со временем станет доминирующим»,- пишет газета.