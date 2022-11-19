Россию ждет очередная волна мобилизации, которая в итоге ухудшит общее качество российских войск, которых перебрасывают на фронт в Украину. Как отметили аналитики Института изучения войны (ISW), «продолжение скрытых мобилизационных мероприятий и потенциальная подготовка к следующей волне мобилизации в тандеме с текущим осенним призывом, вероятно, создают значительную нагрузку на и без того перегруженный российский аппарат формирования Вооруженных сил».

Аналитики напомнили, что Кремль заявлял, что президенту РФ Владимиру Путину о том, что нет необходимости подписывать указ о формальном завершении периода мобилизации.

Как считают в ISW, Путин, вероятно, приказал прекратить так называемую частичную мобилизацию, чтобы освободить бюрократический и административный потенциал для призыва.

«Однако очевидно, что российская власть никогда не прекращала мобилизационные усилия полностью, а это означает, что ограниченное количество мобилизованных призывников все еще проходит через систему подготовки в то самое время, когда призывники проходят свой собственный цикл обучения», — пояснили аналитики.

Очередная волна мобилизации, предполагают в ISW, приведет к еще более низкому качеству подготовки как мобилизованных призывников, так и срочников, поскольку они будут конкурировать за недостаточное количество «учебных» мест.

«Следующая волна мобилизации в ближайшие месяцы лишь ухудшит ситуацию и, вероятно, ухудшит общее качество российских войск, которые будут переброшены на фронт в Украину», — отметили аналитики.

Мобилизация в РФ

РФ Владимир Путин объявил 21 сентября о начале частичной мобилизации. Мобилизовать должны были только тех, кто находился в запасе, но повестки получали и люди, далекие от военного дела.

Сразу после объявления мобилизации из РФ начали массово выезжать мужчины. Самыми популярными направлениями для побега были Армения, Грузия, Монголия и Турция.

В российском Минобороны утверждали, что мобилизовать должны около 300 тыс. резервистов. 4 ноября Путин заявил, что мобилизовали 318 тыс. россиян, и из них 49 тыс. уже воюют в Украине.