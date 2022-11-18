Ученые из Стокгольмского университета доказали, что шведские мужчины и женщины с более высокими доходами рожают больше детей. Исследование опубликовано в журнале Population Studies, пишет «Газета.ру».

Социологи обнаружили, что чем выше доход шведа — тем больше детей он склонен завести. Но после четырех детей все меняется: пять и более детей рожают в основном люди со средним доходом. Эта тенденция справедлива для всех мужчин, родившихся в 1940 году и позже.

Для женщин картина значительно изменилась с течением времени. Среди женщин, родившихся в 1940-х и 1950-х годах, больше всего детей имели женщины с низким доходом. Затем тенденция меняется и становится более похожа на мужскую. Среди женщин, родившихся в 1960-х и 1970-х годах, женщины с более высоким доходом имеют больше детей. Авторы считают, эти данные отражают переход от общества, в котором женщинам в какой-то степени приходилось выбирать между карьерой и рождением детей, к обществу, в котором им больше не нужно делать этот выбор.

Полученные результаты контрастируют с другими странами с высоким уровнем доходов в XX и XXI веках, где исследователи показали, что больше детей заводили люди со средним доходом. Исследователи использовали шведские налоговые регистры и многопоколенческий регистр, в которых содержатся данные о доходах людей и количестве детей в семье.