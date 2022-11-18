Французский президент Эммануэль Макрон надеется на начало мирных переговоров между Украиной и Россией при посредничестве Китая. Он считает, что это может произойти в ближайшее время.

Об этом французский лидер сказал в интервью Nikkei.

Макрон выразил мнение о намерении сохранить каналы связи с российским президентом-диктатором Владимиром Путиным. Мол, после саммита «Большой двадцатки» мировые лидеры поняли роль переговоров. В частности, участие в этом процессе лидер КНР Си Цзиньпин.

«То, что мы решили сделать с Китаем, Индией и многими другими за столом, было очень важно. Мы выразили это беспокойство… Поэтому я считаю, что полезно в этом контексте, поскольку это создает ситуации, когда Россия получает месседж от международного сообщества».. Особенно от Китая, о том, что мир необходимо восстановить», — сказал президент Франции.