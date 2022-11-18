Александр Лукашенко порадовался тому, что сеть кафе освободила место для белорусских предпринимателей.
«Слава тебе, Господи, что McDonald’s уходит. У нас что, булочку пополам не могут разрезать», — заявил он.
Александр Лукашенко порадовался тому, что сеть кафе освободила место для белорусских предпринимателей.
«Слава тебе, Господи, что McDonald’s уходит. У нас что, булочку пополам не могут разрезать», — заявил он.
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