Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в четверг о планах Анкары закрыть в ближайшее время вопрос поставок его стране зенитных ракетных комплексов SAMP-T, которые производятся Францией и Италией.

«Мы обсуждали этот вопрос с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. «Остались определенные технические моменты. Решив их, мы вскоре закроем тему переговоров Франции, Италии и Турции по поставкам ЗРК SAMP-T», — сказал Эрдоган журналистам президентского пула по возвращении с саммита G20 на острове Бали. Его высказывания приводит телеканал TRT.

Разработчиком и производителем ЗРК SAMP-T является европейский консорциум Eurosam. Система предназначена для круговой защиты наземных объектов от массированного воздушного нападения с учетом возможности применения противником беспилотников и создания радиоэлектронных помех.

Базовый вариант SAMP-T представляет собой мобильный наземный ЗРК, использующий двухступенчатую ракету с активной радиолокационной головкой самонаведения, способную поражать цели на малой высоте и по аэробаллистической траектории. Максимальная дальность поражения — до 120 км, высота — от 50 м до 20 км.