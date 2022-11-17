Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что он может убедить президента России Владимира Путина начать мирные переговоры с Украиной до Рождества и завершить войну. Об этом сообщает Spectator.

По данным издания, Берлускони мечтает о том, что он выступит посредником в мирном соглашении между Украиной и Россией.

При этом Spectator отмечает, что, по словам доверенного лица экс-премьера, а также заместителя министра культуры Италии в новом правительстве Витторио Сгарби, Берлускони считает себя единственным возможным посредником.

Сгарби также отметил, что Берлускони «любит красивые жесты».

«И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой», — добавил замминистра культуры.