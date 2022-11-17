Номинальные денежные доходы населения Азербайджана в январе-октябре 2022 года составили 56 млрд 860,8 млн манатов, что на 20,4% больше показателя 10 месяцев 2021 года.

Согласно данным Госкомстата, среднегодовая инфляция в Азербайджане в январе-октябре 2022 года составила 13,7%.

Согласно данным статистики, номинальные денежные доходы на душу населения за 10 месяцев 2022 года увеличились на 19,9% — до 5 тыс. 650,2 манат.

После уплаты всех налогов и прочих обязательных платежей в распоряжении населения остались доходы в размере 50 млрд 850,8 млн манатов, что на 20,6% больше показателя за 10 месяцев 2021 года.