Группа компаний Veyseloglu обнародовала свой розничный индекс за октябрь месяц текущего года.

Индекс составил 115.2%. Этот показатель отражает динамику изменения цен на самые востребованные и продаваемые товары (продукты) в точках розничной торговли, относящихся к группе, на протяжении последних 24-х месяцев. Этот индекс не является показателем уровня инфляции.

Согласно последним данным, средняя стоимость наиболее часто продаваемых наименований в объектах розничной торговли группы в октябре нынешнего года оказалась на 19.9% выше по сравнению с этим же периодом (октябрём) прошлого года.

Стоимость свежих (скоропортящихся) продуктов питания в сравнении с октябрём 2021 года выросла на 19.9%. Цена на нескоропортящиеся, замороженные и сыпучие продукты, а также кондитерские изделия и безалкогольные напитки поднялась на 22.1%. Табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 7.4%.

Отражающий эту динамику отчет публикуется Группой ежемесячно.