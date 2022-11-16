В Кишиневе на стадионе «Зимбру» завершился товарищеский матч между сборными Молдовы и Азербайджана по футболу.
Итоговый результат — 2: 1 в пользу Азербайджана. Отличились Эмин Махмудов и Алексей Исаев (Азербайджан), Никита Моцпан (Молдова).
В Кишиневе на стадионе «Зимбру» завершился товарищеский матч между сборными Молдовы и Азербайджана по футболу.
Итоговый результат — 2: 1 в пользу Азербайджана. Отличились Эмин Махмудов и Алексей Исаев (Азербайджан), Никита Моцпан (Молдова).
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