В Кишиневе на стадионе «Зимбру» завершился товарищеский матч между сборными Молдовы и Азербайджана по футболу.

Итоговый результат — 2: 1 в пользу Азербайджана. Отличились Эмин Махмудов и Алексей Исаев (Азербайджан), Никита Моцпан (Молдова).