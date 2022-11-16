Лидер Китая Си Цзиньпин отчитал канадского премьер-министра Джастина Трюдо из-за слитых в прессу личных переговоров на саммите G20.

«Всё, что мы обсуждали вчера, просочилось в газеты. Это неуместно и это не то, как велся наш разговор. Диалог должен быть искренним. Иначе трудно будет сказать, чем это может закончиться», — отметил Си.

Канадский премьер ответил китайскому лидеру: «В Канаде верят в открытый и честный диалог. Мы продолжим конструктивно работать вместе, но будут и вещи, в которых мы не будем согласны».

На что Си ответил: «Давайте сначала создадим условия», пожал Трюдо руку и удалился.

