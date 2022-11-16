16 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Государственный секретарь США еще раз подчеркнул, что 7 ноября нынешнего года в Вашингтоне состоялись очередные переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору, и США полны решимости внести вклад в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Президент Ильхам Алиев довел до внимания, что постоянное внимание государственного секретаря Энтони Блинкена к процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и усилия США в этом направлении заслуживают высокой оценки. Вместе с тем, глава государства отметил, что, несмотря на усилия и проведенные переговоры в этом направлении, противоречивые заявления, озвученные в последние дни руководством Армении, негативно сказываются на нормализации отношений между двумя странами и продвижении мирной повестки дня.

Отметив, что существует историческая возможность для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и подписания мирного договора, Энтони Блинкен заявил, что США продолжат усилия в этом направлении.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о проведении очередной встречи по мирному договору между Арменией и Азербайджаном и мерах укрепления доверия.