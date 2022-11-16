Парламент Азербайджана принял заявление в связи с резолюцией Сената Франции от 15 ноября 2022 года, сообщает Minval.az.

Текст заявления зачитал депутат Рамин Мамедов.

Документ был принят единогласно. Принимая во внимание продолжающуюся антиазербайджанскую деятельность Франции, Милли Меджлис призывает правительство Азербайджана принять следующие меры:

— До тех пор, пока французское правительство не даст односторонних гарантий, нельзя позволять Франции участвовать в инициативах и мероприятиях, связанных с процессом нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также не вести никаких дискуссий с французскими официальными лицами по этим вопросам.

— В случае обнаружения каких-либо активов официальных лиц Франции в Азербайджане заморозить их;

— Недопущение участия французских компаний ни в одном проекте Азербайджанского государства;

— Пересмотреть сотрудничество французских компаний с Азербайджаном в сфере энергетики;

— Пересмотреть существующие политические и экономические отношения между Азербайджаном и Францией;

— Инициировать перед международными организациями расследование, колониализма, политических и военных преступлений Франции против человечности, как председателя Движения неприсоединения;

— Внести вопрос исламофобии Франции в повестку дня ОИК;

— Внести тюркофобную политику Франции в повестку дня в рамках Организаций Тюркских Государств.