Стамбульский суд в среду вынес новый вердикт по делу турецкого проповедника Аднана Октара, приговорив его к 891 году лишения свободы. Об этом сообщил телеканал TRT 1.

Ранее Октар был приговорен к тысяче лет и 75 годам тюрьмы за многочисленные преступления. Однако вердикт был отменен апелляционной инстанцией и процесс начат заново.

Октар является автором учения «исламского креационизма», которое отрицает теорию эволюции. Ранее он был признан виновным в сексуальном домогательстве и насилии, в том числе в отношении несовершеннолетних, похищении людей, нарушении по налогам. По делу проходили свыше 200 фигурантов, ряд из них были осуждены за участие в «преступной организации Октара».