17 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны кратковременные дожди. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится северо-западным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР, температура воздуха ночью составит 9-11° тепла, днем 13-16 ° тепла. В Баку ночью 9-11° тепла, днем 13-15° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 15-19° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 4-8 ° тепла.