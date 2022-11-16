Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в связи с инцидентом в Польше, где, по данным местных СМИ, упала российская ракета. Об этом сообщает пресс-секретарm главы венгерского правительства Берталана Хаваши.

Отмечается, что телефонный разговор был проведен накануне «заседания Совета обороны», которое было созвано премьер-министром страны.

Темой совещания стала остановка нефтепровода «Дружба», а также ракетный удар по территории Польши.