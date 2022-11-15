20.53 В результате ракетных ударов РФ по Львову примерно 80% города осталось без электроснабжения, также частично отключено отопление. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовой.

По его словам, в результате ракетного удара один человек ранен. Пострадавший оперативно госпитализирован.

Трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.

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20.07 Бомбоубежище в Днепре в эти минуты.



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20.06 Интернет работает с перебоями в Украине, трафик упал на треть.



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20.05 В Киеве снова гремят взрывы.

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20.04 Россия нанесла новые удары по Одессе, сообщают местные жители и украинские СМИ.

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20.03 По неподтвержденным данным, в Киеве зафиксирован прилёт по зданию генштаба ВСУ и оперативного командования.

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19.45 Сегодня Россия выпустила 100 ракет по украинским городам Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, это превосходит атаку 10 октября, когда было выпущено 84 ракеты.

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19.30 Россия нанесла массированные ракетные удары по Украине. Что известно:

✹ Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о трех попаданиях ракет в жилые дома в городе. Заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал видео последствий удара по пятиэтажному жилому дому в Печерском районе. По предварительным данным, погиб один человек.

✹ В результате обстрела Харькова в городе временно не работает метро, часть города обесточена.

✹Также без электричества частично остались Одесса, Львов и Ровно. В Житомире после удара электричество пропало полностью.

✹ Экстренные отключения электроэнергии начались в Сумской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях и других регионах: всего перебои со светом зарегистрированы в 10 областях Украины. По всей стране вводятся аварийные отключения света.

✹ Главы Винницкой, Кировоградской и Полтавской областей заявили о попадании ракет в объекты критической инфраструткуры. О поражении объекта электроснабжения также заявил мэр Львова.

✹ Из-за российской атаки были задержаны четыре пассажирских поезда, а Украинская железная дорога заявила о подготовке тепловозов для рейсов, на которые может повлиять отключение электроэнергии.

✹ Мобильные операторы Львова также ограничили работу части сервисов, чтобы сэкономить электроэнергию для звонков.



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17:19 Россия обстреляла Киев ракетами.

Впервые за две недели прозвучали несколько взрывов, сообщают украинские СМИ.

Также замечены ракеты, летящие к другим крупным украинским городам — Харькову, Полтаве, Николаеву, Кременчугу. Воздушная тревога объявлена по всей Украине.