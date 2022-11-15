Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Как сообщает пресс-служба главы армянского кабмина, собеседники обменялись мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Стороны затронули состоявшуюся 7 ноября встречу глав МИД Армении и Азербайджана в Вашингтоне.
Блинкен выразил готовность США и впредь оказывать поддержку нормализации армяно-азербайджанских отношений, а также урегулированию нагорно-карабахской проблемы.
В свою очередь Пашинян высоко оценил усилия США и личное участие госсекретаря Блинкена.
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