Основатель корпорации Amazon и один из богатейших людей мира Джефф Безос в интервью телеканалу CNN в понедельник заявил, что направит большую часть своего состояния, которое составляет $124 млрд, на благотворительность.

Миллиардер подтвердил журналисту, что планирует сделать это при своей жизни и сравнил благотворительность с предпринимательством, поскольку и там и там ему хочется достичь максимальной эффективности.

«Построить Amazon было нелегко. Для этого потребовалось много напряженной работы и команда блестящих и трудолюбивых партеров. Думаю, <…> благотворительность, филантропия очень похожи [на это]», — пояснил он.