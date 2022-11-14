Издание Minval.az приглашает к сотрудничеству талантливых журналистов и оператора видео и монтажа для изготовления контента.
Журналист
Обязанности:
подготовка материалов;
проведение интервью.
Требования:
грамотный русский язык;
опыт работы в журналистике;
владение английским языком является преимуществом.
Условия:
размер оплаты определяется по результатам собеседования;
работа в офисе — м. «Нефтчиляр» (2 минуты пешком);
рабочие дни с понедельника по пятницу, суббота — сокращенный день.
Мы также ищем редактора в отдел новостей — новостника.
Оператор видео и монтажа для изготовления местного контента
Обязанности:
Выезжать на съемки видеосюжетов вместе с журналистом;
До и после съемки работать в тесном контакте с журналистом, обсуждая сюжеты и согласовывая план съемок;
Требования:
Работать в программах Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, DaVinci Resolve.
Условия:
размер оплаты определяется по результатам собеседования;
рабочие дни с понедельника по пятницу.
Отправить резюме можно по адресу [email protected] с пометкой CV.
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