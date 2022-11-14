Издание Minval.az приглашает к сотрудничеству талантливых журналистов и оператора видео и монтажа для изготовления контента.

Журналист

Обязанности:

подготовка материалов;

проведение интервью.

Требования:

грамотный русский язык;

опыт работы в журналистике;

владение английским языком является преимуществом.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования;

работа в офисе — м. «Нефтчиляр» (2 минуты пешком);

рабочие дни с понедельника по пятницу, суббота — сокращенный день.

Мы также ищем редактора в отдел новостей — новостника.

Оператор видео и монтажа для изготовления местного контента

Обязанности:

Выезжать на съемки видеосюжетов вместе с журналистом;

До и после съемки работать в тесном контакте с журналистом, обсуждая сюжеты и согласовывая план съемок;

Требования:

Работать в программах Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier, DaVinci Resolve.

Условия:

размер оплаты определяется по результатам собеседования;

рабочие дни с понедельника по пятницу.

Отправить резюме можно по адресу [email protected] с пометкой CV.