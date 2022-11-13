Вооруженные силы Турции с начала операции «Pençe-Kilit» нейтрализовали 455 боевиков, уничтожили 557 пещер и убежищ террористов и 1904 взрывчатых устройств на севере Ирака, сообщает «Анадолу».

По информации из источников Министерства национальной обороны, операция Pençe-Kilit в районах Метина, Зап и Авашин-Басьян на севере Ирака успешно продолжается.

Кроме того, в рамках операции турецкие военные изъяли в целом 1203 единицы оружия различного калибра, а также противотанковые ракеты АТ-3, АТ-4, АТ-5, реактивные установки, зенитные автоматы «Дочка» и «Загрос», пулеметы «Бикси», снайперские винтовки «Канас», автоматы Калашникова и пехотные винтовки М-16.

Отметим, глава Минобороны Хулуси Акар в рамках мониторинга приграничных районов на прошлой неделе заявил, что освобождение района Зап от террористов уже близко.