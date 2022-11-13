Президент США Джо Байден заявил, что доволен тем, как складывается ситуация на промежуточных выборах в стране, и ждет второго тура в штате Джорджия.

Трансляцию выступления вела телекомпания CNN.

«Мы снова получили большинство (в Сенате). Сейчас мы сконцентрированы на Джорджии, — сказал он в воскресенье, выступая перед журналистами в Камбодже. — Мы довольны тем, как обстоят дела». По словам американского лидера, сохранение демократами контроля над верхней палатой Конгресса стало «отражением квалификации кандидатов».