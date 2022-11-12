11 ноября в Гяндже мужчина нанес своей жене Х.Гулиевой (1982 г.р.) многочисленные ножевые ранения и повредил ей глаза, после чего совершил самоубийство.

Сегодня в больнице, в которой женщина проходила лечение, ей удалили оба глаза, сообщает Report.

Состояние пострадавшей оценивается как среднетяжелое.

Напомним, что местный житель Саттар Джалилов (1965 г.р.) связал руки своей супруге Х.Гулиевой, нанес ножевые ранения и выколол ей глаза, а затем покончил жизнь самоубийством, ударив себя холодным оружием в сердце.

Согласно информации, у пары есть сын и дочь. На момент происшествия девочка находилась дома, трагедия произошла у нее на глазах.

После инцидента у ребенка возникли психологические проблемы. В настоящее время девочка находится под присмотром бабушки по материнской линии.