Украина готова вести переговоры с РФ, однако с тем, кто сможет признать, что Россия стала оккупантом и действительно готов к миру. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского, которое приводит CNN.

«Помимо ультиматумов я ничего не слышал от нынешнего президента Российской Федерации», — заявил Зеленский.

По его словам, он не захлопнул дверь для переговоров, а Украина готова говорить с РФ. Однако говорить уже с другой Россией, с тем, кто действительно готов к миру, кто готов признать, что теперь они оккупанты.

«Надо все вернуть. Земля, права, свобода, деньги. А главное — справедливость. И пока я не слышал подобных заявлений от РФ — ни от Путина, ни от кого-то», — добавил президент.