В мэрии Бруклина (Brooklyn Borough Hall) в Нью-Йорке состоялось мероприятие, посвященное 8 Ноября – Дню Победы.

В мероприятии, проведенном при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и по инициативе Американо-азербайджанской женской ассоциации и Нью-йоркского культурного центра, приняли участие представители административного округа Бруклин, дипкорпуса, местной общественности, турецкой и еврейской общин, активисты диаспоры из различных штатов США.

Антонио Рейносо, президент административного округа Бруклин города Нью-Йорк, поздравив азербайджанскую общину с историческим праздником, сказал, что наши соотечественники, проживающие в мегаполисе, играют активную роль в социально-экономической и культурной жизни города. А.Рейносо представил Декларацию, подписанную им по случаю Дня Победы Азербайджана, Государственному комитету по работе с диаспорой, председателю Американо-азербайджанской женской ассоциации Мунаввар Вахабовой и руководителю Нью-йоркского культурного центра Тельману Джалилю.

Было отмечено, что это первая декларация, принятая в США по случаю Дня Победы Азербайджана.

В мероприятии также приняли участие постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев и генеральный консул Турции в Нью-Йорке Рейхан Озгюр.