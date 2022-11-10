Ереван никак не осознает геополитическую реальность, которая сложилась в регионе Южного Кавказа после 44-дневной войны. И потому, Армения, якобы, ратующая за мир, посредством «выкидыша» в лице карабахских сепаратистов пытается втянуть Иран в грязную игру. Да, Иран не любит Азербайджан. Хотя и официальные представители режима муллократии говорят о братстве, но это на словах. А на деле Тегеран всячески поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе. И вот вам пример. Равнодушие Тегерана к высказываниям сепаратиста, чьи слова уж точно нацелены на то, чтобы навредить ирано-азербайджанским отношениям.

«В Баку и не скрывают, что одной из сверхзадач Азербайджана и Турции является расчленение Ирана. Об этом заявил «глава мид нкр) Давид Бабаян в беседе с корреспондентом Новости Армении – NEWS.am. На вопрос о подчеркнуто антииранской политике Азербайджана, глава «внешнеэкономического ведомства» напомнил, что с вышеуказанной целью муссируется «Южный Азербайджан».

«Хотя это неправильное название, потому что исторически Азербайджан или Атропатена один, и находится он в Иране. Нынешний Азербайджан был создана искусственно в геополитических целях», — сказал Бабаян. Думаю, очень многие понимают, какую опасную игру ведут Турция и Азербайджан. И мы всегда говорили, что политика заигрывания не ведет к добру. Может повториться сценарий 30-х годов прошлого века, когда все пытались заигрывать с гитлеровской Германией, преследуя какие-то свои интересы, и проиграли все. А политика Турции и ее лидеров очень похожи на то, что происходило в Германии. Сейчас целый ряд стран повторяет ту же ошибку, заигрывая с Турцией», — сказал «глава мид».

Пожалуй, начнем с последнего пункта заявления. Гениально и непостижимо. О нацизме говорит представитель народа, который поклоняется Гарегину Нжде? Он не был святым, он был верным псом фашистов. В принципе, в Армении поклоняться нелюдям – в порядке вещей. Далее Бабаян, лизнув в иранскую пятую точку, заявил, что Азербайджана никогда не было. Была Атропатена. И она в Иране. А давайте поищем «древнюю Армению». Ее нет и не могло быть. Вся проблема в том, что Тегеран подружился не с теми людьми. Армяне предавали всех и всегда. Вспомните Спартака. Если с ретроспективой «напряг», вспомните первую мировую войну, когда армяне предали турок. Ну, если и это не под силу, вспомните Ходжалинский геноцид.

Судя по последним событиям Тегерану комфортнее быть слепым. Тем более, что армяне в вопросе «подмазать» поднаторели. Однако, есть маленький по размеру, но существенный по объему момент. Дело в том, что в Тегеране не могут не понимать, что конфликт с Азербайджаном дорого им обойдется. Это не 90-ые годы прошлого столетия, когда улыбающийся Азербайджану Иран был рад оккупации города Шуша. Сегодня совсем иная картина, которую рисует именно Азербайджан. И при учете сложившейся геополитической ситуации бабаяновская провокация и смешна, и нелепа. Сегодня у Ирана предостаточно проблем. И представьте себе, муллы Ирана, забросив все дела, акцентируют внимание на Азербайджане, как того желает Бабаян. Только курьез в том, что главой Ирана является не Давид. Символично, не правда ли? Кроме того, в Тегеране, несмотря на дряблое бряцание ржавой техникой, прекрасно понимают, что переступить черту – означает столкнуться с серьезной угрозой в виде оси Азербайджан-Турция-Пакистан. Поэтому Ирану не следует вестись на провокационные заявления. Это может обернуться для него серьезной головной болью.

Фарид Теймурханлы