Украинское командование пока не может подтвердить или опровергнуть информацию о выводе российских войск из Херсона.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Мы продолжаем вести наступательную операцию в соответствии со своим планом», – добавил он.

Также Залужный объяснил причины отвода российских войск с правого берега Днепра.

«За каждым так называемым «жестом доброй воли» противника стоят колоссальные усилия наших войск… Непосредственно в Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству», – написал он.