«Планируем до конца этого года переселить в Агалы еще одну группу семей».

Об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджана в Зангиланском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев.

Вахид Гаджиев отметил, что, согласно статистике, 1 508 жителей Агалы проживают в разных регионах Азербайджана: «Из них, как минимум, 1 350 человек заявили о своем намерении вернуться. В селе Агалы на первом этапе запланировано строительство 200 домов. После завершения строительства, и с постройкой новых домов, мы обеспечиваем возвращение этих людей в Агалы. Например, построено 200 домов и если дополнительно построено еще 10, мы переселяем жителей в эти 10 домов. Этот процесс осуществляется поэтапно и в следующие месяцы будет продолжен», цитирует АПА.