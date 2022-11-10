Планируется внести ряд изменений в пакет обязательного медицинского страхования. Об этом на совместном обсуждении государственного бюджета комитетами Милли Меджлиса (ММ) по общественным объединениям и религиозным учреждениям, науке и образованию, семье, делам женщин и детей, здравоохранению и культуре сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, сообщает Minval.az.

«Речь идет о пересадке органов. Конечно, этот вопрос лимитирован, в течение года в определенном количестве. Планируется увеличить количество операций по сердечно-сосудистой недостаточности, офтальмологические операций. Пакет новых услуг уже согласован с соответствующими учреждениями. Мы ожидаем, что это будет подтверждено в ближайшее время», — сказал.

Заур Алиев отметил, что когда только вводилось обязательное медицинское страхование, договоры были заключены с 27 частными медицинскими учреждениями, а сейчас их количество увеличилось до 92.