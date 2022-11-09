Россия осуществляет тесную координацию с Арменией и Азербайджаном по вопросу подготовки мирного договора. Об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила, что при активном участии России предпринимаются последовательные усилия и дальнейшие шаги по укреплению доверия между народами двух стран. Речь идет о развитии диалога между представителями общественности, экспертными кругами и парламентариями.

Она заверила, что Россия продолжит оказывать необходимое содействие Еревану и Баку с целью достижения стабильности и процветания на Южном Кавказе.