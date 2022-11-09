Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провели в Тегеране консультации по вопросам безопасности с участием представителей министерств и ведомств двух стран. На них обсуждалась в том числе борьба с попытками западных спецслужб вмешиваться в дела обеих стран, ситуация на Украине и другие темы.

«Рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб», — сообщили в среду в пресс-службе аппарата российского Совбеза.

Также представители РФ и Ирана обменялись мнениями «по целому ряду международных проблем, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке».