Силы обороны Украины за прошедшие сутки отразили атаки российских войск в районе 14 населенных пунктов на Донбассе. Захватчики продолжают вести обстрелы почти на всех оперативных направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Как говорится в сводке на начало 259-х суток отражения российского полномасштабного вторжения в Украину, противник пытается удержать временно захваченные территории, ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях

За прошедшие сутки украинские военные отразили атаки захватчиков:

в Луганской области в районах н.п. Белогоровка и Новоселовское, в Донецкой области в районах н.п. Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Веселое, Клещиевка, Майорск, Новомихайловка, Опытное, Павловка, Первомайское, Соледар и Яковлевка.

Войска РФ обстреливали подразделения украинских защитников вдоль линии столкновения, проводили фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и вели воздушную разведку.

Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, отметили в Генштабе.

За прошедшие сутки противник нанес 7 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеским ударам подверглись районы более 35 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях — обстановка без существенных изменений;

на Северском направлении — вражеские обстрелы из ствольной артиллерии районе Поповки Сумской области;

на Слобожанском направлении — противник вел обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии в районах н.п. Амбарне, Бударки, Ольховатка, Гоптовка, Двухлетняя, Землянки, Милово и Старица Харьковской области;

на Купянском и Лиманском направлениях — войска РФ били из артиллерии разных типов в районах н.п. Берестово, Крахмальное и Чернещина Харьковской области; Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка Луганской области и Терны и Ямполевка Донецкой области;

на Бахмутском направлении — враг вел обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Железное, Клищиевка, Майорск, Опытное, Северное и Соледар Донецкой области;

на Авдеевском направлении — россияне из танков и всего спектра артиллерии вели обстрелы в районах н.р. Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нетайлово, Новомихайловка, Опытное и Первомайское Донецкой области;

на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии противник вел обстрелы в районах н.п. Большая Новоселка, Владимировка, Времевка, Угледар, Никольское, Нескучное, Павловка, Пречистовка и Шевченко Донецкой области;

на Запорожском направлении — из разнокалиберной артиллерии противник вел обстрелы в районах н.п. Степное и Волшебное Запорожской области.

На Южнобужском направлении вражеским обстрелам подверглись районы более 30 населенных пунктов рядом с линией столкновения. Так, противник нанес авиаудары в районах н.п. Новая Каменка и Белогорка Херсонской области.

«По уточненной информации подтверждено поражение подразделений противника на временно занятой территории Запорожской области», — говорится в сводке.

В Генштабе сообщили, что 6 ноября были уничтожены 15 единиц военной техники российских войск разного типа, ранены и убиты до полутора сотен захватчиков

«Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 18 ударов. Под поражение попали 4 взводных опорных пункта, 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника», — рассказали военные.

Также за прошедшие сутки украинские бойцы на разных направлениях сбили 5 вражеских БпЛА «Ланцет» и 4 — «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян.