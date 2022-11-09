11.24 Известный исполнитель мейханы Рашад Даглы (Рашад Амиров) задержан по подозрению в убийстве.

Согласно информации прокуратуры Гарадагского района, рано утром 9 ноября в районную прокуратуру поступила информация об убийстве Искандера Мехтиева 1979 г.р.

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения в умышленном убийстве Рашадом Даглы 1984 г. р. своего знакомого И.Мехтиева на почве возникшего между ними конфликта.

По факту в прокуратуре Гарадагского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса АР.

Р.Амиров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

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11.21 Стали известны некоторые подробности в связи с Искендером Мехтиевым, убитым мейханщиком Рашадом Даглы (Амиров).

Искендер Мехтиев длительное время отбывал наказание за незаконный оборот наркотических средств. Он 15 дней назад он вышел на свободу, после чего неоднократно звонил Рашаду Даглы и спорил с ним.

Убитый приходится родственником мейханщику Алекпера Ясамаллы, уточняет АПА.

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10.39 9 ноября около 05:00 в прокуратуру Гарадагского района поступила информация об убийстве Искендера Мехтиева (1979 г.р.).

Согласно информации прокуратуре Гарадагского района, расследованием были выявлены обоснованные подозрения в том, что И.Мехтиева умышленно убил Рашад Амиров (1984 г.р.), нанеся ему многочисленные ножевые ранения во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений.

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10.24 Рашад Амиров, известный как мейханщик Рашад Даглы, совершил убийство в Гарадагском районе Баку.

Р. Амиров (1984 г.р.), убил ножом человека по имени Искандер (фамилия уточняется). Он задержан, уточняет АПА.