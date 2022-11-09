Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Тегеран по официальному приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Иран Али Шамхани.

В рамках визита запланированы встречи Патрушева с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана для обсуждения вопросов развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене.

Напомним, что Иран готовится к отправке в Россию около одной тысячи единиц оружия, включая баллистические ракеты малой дальности класса «земля-земля» и дополнительные ударные беспилотники, сообщили американскому CNN официальные представители одной из западных стран.

Последняя партия оружия, поставленная Москве из Тегерана, включала около 450 беспилотников, которые Россия задействовала в боевых действиях на территории Украины.