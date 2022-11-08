Наибольшее сокращение добычи нефти среди стран ОПЕК после октябрьского решения ОПЕК+ о снижении производства на 2 млн баррелей в сутки (б/с) придется на Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ. Объем добычи остальных стран ОПЕК, участвующих в сделке ОПЕК+, преимущественно сохранится на прежнем уровне, говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

«Мы ожидаем, что на Саудовскую Аравию, Кувейт и ОАЭ придется наибольшая доля сокращения добычи нефти среди стран ОПЕК, в то время как прогноз по добыче для других членов ОПЕК сохраняется по большей части неизменным по сравнению с нашей предыдущей оценкой, сделанной до заявления [ОПЕК+] 5 октября», — указывается в отчете.

Согласно оценке ведомства, в четвертом квартале 2022 года объем добычи нефти странами ОПЕК снизится до 28,6 млн б/с по сравнению с 29,2 млн б/с в третьем квартале.

Как отмечают в Минэнерго США, среди стран, не входящих в ОПЕК, большая часть сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+ придется на Россию. При этом в ведомстве подчеркивают, что снижение производства в РФ ожидается скорее из-за санкций, введенных из-за конфликта в Украине, чем из-за новых договоренностей ОПЕК+.