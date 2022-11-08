Китайская гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21, которая до этого считалась морской, была впервые сфотографирована под крылом бомбардировщика H-6K (копия советского Ту-16) на 14-й китайской авиационной и аэрокосмической выставке Airshow China. Об этом сообщает South China Morning Post.

Впервые ракета была запущена с эсминца типа «Ренхай» в апреле 2022 году. Демонстрация авиационной версии ракеты может рассматриваться как предупреждение США о недопустимости военной поддержки Тайваня, полагает издание.

SCMP отмечает, что YJ-21 выглядит больше, чем российская гиперзвуковая ракета Х-47 «Кинжал», а значит имеет бОльшую дальность применения — свыше 2 тыс. км. Из-за больших размеров китайская ракета оказалась пригодна для применения только с бомбардировщиков, тогда как российский «Кинжал» может нести истребитель МиГ-31, говорится в публикации.