«В 2014-2019 годах с территории, называемая «Советская», в Ясамальском районе города Баку было переселено более 6 тыс. семей», сообщил глава исполнительной власти Ясамальского района Эльшад Гасанов.

Эльшад Гасанов отметил, что обеспечена выплата компенсаций семьям, переселенным на первом и втором этапах.

По словам Эльшада Гасанова, с 2019 года процесс переселения семей с «Советской» приостановлен по определенным причинам. А строительные работы в Центральном парке на этой территории продолжаются, и в ближайшее время ожидается открытие очередной части.

Что касается третьего этапа работ по переселению с «Советской», глава исполнительной власти отметил, что после рассмотрения ряда вопросов будет начат следующий этап.

«На третьем этапе компенсация семьям будет определена в соответствии с рыночными ценами и согласована с этими семьями»,- добавил глава исполнительной власти.

«Вопросы, связанные со сносом частных домов на Алатава и вблизи станции метро «Иншаатчылар» в Ясамальском районе, и строительство на их месте новых зданий находятся на стадии обсуждения в Госкомитете по градостроительству и архитектуре», сказал Э. Гасанов.

Глава ИВ напомнил, что в настоящее время готовится Генплан города Баку: «В плане предусмотрено, что определенные территории будут снесены на основании переговоров с соответствующими компаниями, и заменены новыми зданиями. Процесс будет осуществляться на основании взаимной договоренности между жителями и этими компаниями».