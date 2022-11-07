Не менее 15 тысяч человек погибли из-за жары в Европе в 2022 году. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, слова которого приводит ТАСС.

«На основании представленных данных по странам предполагается, что по меньшей мере 15 тыс. человек погибли именно из-за жары в 2022 году», — сказал Клюге.

Он уточнил, что порядка четырех тысяч смертей было зафиксировано в Испании, более тысячи — в Португалии, более 3,2 тысячи — в Великобритании, 4,5 тысячи — в Германии.

Основной причиной гибели людей в Европе он назвал тепловой стресс.