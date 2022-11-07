Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит план Европейского союза по оказанию помощи Украине за счет совместных средств. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр подчеркнул, что Венгрия оказывает поддержку Украине и будет продолжать предоставлять ее, однако Будапешт выступает против любых договоренностей, предусматривающих совместную с другими государствами-членами ЕС помощь Киеву.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что 9 ноября ЕК предложит новый пакет помощи Украине на 2023 год. По данным Bloomberg, его размер составит €18 миллиардов евро. В рамках плана бюджет ЕС будет использован в качестве гарантии для сбора средств для Киева, что потребует изменений правил блока.