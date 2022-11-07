Администрация президента РФ подготовила несколько новых методичек для российских пропагандистов. В них указано, как нужно рассказывать о ситуации в Херсоне — для того, чтобы подготовить «общественное мнение» в России к тому, что город может быть оставлен. Об этом изданию «Медуза» сообщили близкие к Кремлю источники.

В одном из документов указано, что херсонское направление «самое сложное для русской армии на текущем этапе спецоперации». Такую ситуацию пропагандистам предлагают объяснять тем, что Украине «жизненно необходимо продемонстрировать боеспособность своих террористических формирований, чтобы просить новую помощь Запада»:

«Киев не будет считаться с собственными потерями — он готов угробить десятки тысяч своих и чужих ради новых траншей и поставок оружия. Российские войска стремятся сохранить жизни мирных жителей и личного состава. Именно опасностью нанесения массированного удара по городу огромной группировкой националистов продиктована эвакуация мирных жителей города на левый берег Днепра».

Пророссийские власти начали вывозить людей с правобережья Днепра в аннексированной Херсонской области еще в середине октября. В начале ноября Владимир Путин заявил, что «гражданское население» Херсона нужно «убрать» из зоны боевых действий, а оккупационные власти объявили «принудительную эвакуацию». 7 ноября было объявлено об окончании этой «эвакуации» — при этом, как писала «Медуза», некоторые жители остаются в городе и ждут прихода украинской армии.

В качестве еще одной причины для возможного отступления из Херсона в методичке указано, что Украина и страны НАТО «бросили все силы» именно на это направление фронта — и это грозит «огромным кровопролитием»:

«Зеленский хочет устроить кровопролитное шоу на весь мир, представить ВСУ страдальцами, потребовать новых денег. Противник хочет, чтобы Херсон стал ловушкой для России, полем битвы с десятком тысяч жертв.

ВСУ планируют устроить теракт, разрушив Каховскую ГЭС. Подрыв ГЭС может стать «ловушкой» для наших бойцов. В этом случае будут затоплены населенные пункты с мирными жителями, наши военные окажутся в котле и даже не смогут принять бой — их просто смоет».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что именно российские военные заминировали дамбу Каховской ГЭС; в результате ее подрыва могут быть затоплены около 80 украинских населенных пунктов, включая Херсон.

Кроме того, пропагандистам рекомендовано подчеркнуть, что ведение городских боев в Херсоне «нецелесообразно», потому что «они всегда самые тяжелые и разрушительные», а ВСУ «могут просто сровнять Херсон с землей».

Во второй методичке, подготовленной в Кремле, отдельно прописано, что госпропаганде нужно «обратить внимание» на выступление дипломата, историка и политолога, члена научного совета при Совете безопасности РФ Анатолия Торкунова. На встрече Путина с историками Торкунов вспомнил о Полтавской битве — и заявил, что до победы в ней Петр I «отходил к Полтаве» и именно отступление в конце концов привело к «перелому в войне».

Два источника «Медузы», близких к Кремлю, отмечают, что сейчас российские власти считают сдачу Херсона «нежелательным», но «вероятным» вариантом развития событий на фронте. Ранее российские чиновники (в том числе самые высокопоставленные) не раз говорили, что «Россия навсегда» на территориях региона, захваченных в самом начале войны.

«Хотел еще раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе», — заявлял, в частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в мае.

При этом собеседники «Медузы», близкие к Кремлю, оговорились, что в целом ситуация в этой части фронта зависит не от Москвы, а от действий ВСУ. «Если массированного наступления не будет, то и сдачи не будет, — пояснил один из них. — Если будет — она весьма и весьма вероятна».

По словам собеседников издания, окончательное решение об отходе из Херсона должен будет принять лично Путин при участии людей из своего «ближнего круга» (после начала войны он в основном состоит из высокопоставленных силовиков).

Вместе с тем, по информации источников, в Кремле якобы все еще рассчитывают, что зимой 2023 года российская армия сможет провести новое масштабное наступление в Украине.