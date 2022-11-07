Росавиация продлила до 15 ноября ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центре России.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 15 ноября 2022 года», — сказано в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Брянска, Белгорода, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

С 24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов часть своего воздушного пространства в центральной части и на юге страны из-за проведения специальной военной операции на Украине.