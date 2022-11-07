Во Франции назвали условие для переговоров Украины и России, передает РИА Новости со ссылкой на полковника в отставке Жака Огара.

По его словам, это возможно в случае победы Республиканской партии на выборах в США. Огар объяснил, что республиканцы менее заинтересованы в специальной военной операции, чем президент страны Джо Байден и его правительство, состоящее из членов Демократической партии.

«Если Украина столкнется с тем, что и США не смогут предоставить ей желаемую военную поддержку, она будет вынуждена сесть за стол переговоров. Надеюсь, что Запад пересмотрит в конечном итоге свою позицию и подтолкнет [президента Украины Владимира] Зеленского к переговорам», — заявил он.

Ранее республиканка Марджори Тейлор Грин пообещала, что при победе ее партии США перестанут оказывать помощь Киеву. Тем не менее известно, что члены партии разделяют разные мнения касательно украинского конфликта.