Иран передавал России свои дроны-камикадзе уже после начала Россией войны против Украины.

Об этом заявил специальный представитель США по Ирану Роберт Мелли.

«Они (Иран) переправили десятки дронов в Россию только этим летом и у них есть свои военные специалисты в оккупированных частях Украины, которые помогают России использовать их против украинских гражданских», — заявил Мелли.

Напомним, ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян впервые признал, что его страна поставляла дроны России, но якобы только до начала войны и в ограниченном количестве.