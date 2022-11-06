Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу в ходе визита в Ашхабад назвал хорошими перспективы поставок туркменского газа в Европейский союз через Азербайджан, сообщает ТАСС.

«В начале карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы, азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан, мы говорили о возможности поставок туркменского газа в Европу. Для туркменского правительства будет сейчас очень хорошо подумать об этом проекте», — сказал помощник главы внешнеполитического ведомства США, имея в виду Трансанатолийский газопровод (TANAP), который является составной частью проекта «Южный газовый коридор», предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу.

Д. Лу считает, что туркменскому народу будет тем лучше, чем больше будет возможностей для поставок газа из страны по разным направлениям.

«Это обеспечит народу Туркменистана не только самые высокие цены на туркменский газ, но и надежность поставок. США готовы помочь любым способом, который возможен», — заявил дипломат.