В Забайкальском крае России житель Шилки устроил взрыв у кафе, потому что его не пустили внутрь, сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 6 ноября. 35-летний мужчина хотел войти в кафе с гранатой, однако внутрь его не пустили. Тогда забайкалец бросил боеприпас у здания, в это время там находились четыре человека.

В результате все они получили травмы, одного пострадавшего госпитализировали в средне-тяжелом состоянии, передает СМИ.

Мужчину, устроившего взрыв, задержали, сообщает Следственное управление СК РФ по Забайкальскому краю в Telegram. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. В СУ СК уточнили, что фигуранта уже привлекали к ответственности за угрозу убийством.