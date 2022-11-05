Полковник в отставке Дуглас Макгрегор, который при Трампе несколько месяцев был советником главы Пентагона, считает, что США намерены использовать свои вооруженные силы в Украине.

По его мнению, сейчас идет подготовка к этому.

«К сожалению, я действительно думаю, что идет серьезное планирование использования сил США в Украине. Я думаю, это очень опасно. Я думаю, что это непродуманно»,— сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Макгрегор несколько месяцев работал советником главы Пентагона — с ноября 2020 года по январь 2021 года (до прихода на пост президента Джо Байдена). Дональд Трамп в 2020 году предлагал кандидатуру господина Макгрегора на пост посла США в Германии, но назначение заблокировал Сенат.

Американские власти и руководство НАТО неоднократно заявляли, что не будут отправлять в Украину своих военных. Летом 2022 года Североатлантический альянс решил нарастить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тыс. до 300 тыс. военных.