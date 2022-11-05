Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что страна поставляла беспилотники России, но «в небольшом количестве» и «за несколько месяцев» до начала военной «спецоперации» в Украине.

Слова главы МИД Ирана передает ТАСС.