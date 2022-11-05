4 ноября азербайджанцы, проживающие в Молдове при организационной поддержке Конгресса азербайджанцев Молдовы провели мирный пикет у посольства Республики Франции в Молдове. Согласно информации посольства Азербайджана в Молдове, пикет был проведен в знак протеста против, выдвинутого 3 октября шестью членами Сената проекта проармянской резолюции, где содержатся предвзятые обвинения против Азербайджана и призыв к Франции и другим странам ЕС ввести эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана.

Данная резолюция представляет собой абсолютно односторонний и предвзятый взгляд на армяно-азербайджанские отношения, в котором полностью игнорируются боль и чаяния миллионов простых азербайджанцев, около 30 лет изгнанных со своих родных земель.

Участники пикета передали посольству Франции Обращение от Конгресса азербайджанцев Молдовы, в которой также отмечено, что вопреки трехсторонним Соглашениям, подписанным лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации, и договоренностям в Брюсселе при посредничестве председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля, армянская сторона на сегодняшний день так и предоставила Азербайджану точные и полные минные карты, а также сведения о судьбах около 4000 тысяч азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Также в Обращении была упомянута провокация армии Армении, которая производила минирование участков в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах Азербайджана, после чего был открыт огонь по позиции вооруженных сил Азербайджана, что привело к жертвам среди военнослужащих.